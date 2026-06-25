Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,127+1,43%BLNG7,12-2,73%LIFE1,9-4,52%IMOEX2 237,5-0,27%RTSI942,66-0,27%RGBI114,32-1,18%RGBITR759,34-1,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио заявил об отсутствии договоренностей по Украине на саммите в Анкоридже

По словам госсекретаря, там были лишь «предложения»
Ведомости

На саммите США и России в Анкоридже не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было», – сказал журналистам госсекретарь (цитата по «РИА Новости»).

При этом он подчеркнул, что США готовы «сделать шаг вперед» и сыграть конструктивную роль в украинском урегулировании. «Если у нас есть такая возможность, объединить стороны и положить конец этой войне, это то, что президент пытался сделать в течение полутора лет», - добавил Рубио.

Так американский госсекретарь прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. 23 июня он заявил, что не видит переключения Вашингтона на вопросы российско-украинского конфликта. Россия рассчитывает, что США продолжат пытаться найти решение конфликта, добавил Рябков. Российская сторона отмечает при этом, что Вашингтон отходит от «базовых пониманий», достигнутых после встречи в Анкоридже, и сближается с антироссийской политикой своих европейских союзников.

Американский лидер Дональд Трамп объявил 16 июня, что США сосредоточатся на разрешении конфликта на Украине в связи с завершением конфликта с Ираном. До этого, 14 июня, Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также переговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Вашингтон не может быть и посредником, и вовлеченным в российско-украинский конфликт на одной из сторон. Представитель Кремля обратил внимание, что США намерены вернуться к усилиям по урегулированию конфликта на Украине, в Москве за эти усилия «весьма признательны и высоко их оцениваем».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь