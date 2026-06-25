Рубио заявил об отсутствии договоренностей по Украине на саммите в Анкоридже

25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Вашингтон не может быть и посредником, и вовлеченным в российско-украинский конфликт на одной из сторон. Представитель Кремля обратил внимание, что США намерены вернуться к усилиям по урегулированию конфликта на Украине, в Москве за эти усилия «весьма признательны и высоко их оцениваем».