Рубио заявил об отсутствии договоренностей по Украине на саммите в Анкоридже

Рубио заявил об отсутствии договоренностей по Украине на саммите в АнкориджеПо словам госсекретаря, там были лишь «предложения»
На саммите США и России в Анкоридже не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
«На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было», – сказал журналистам госсекретарь (цитата по «РИА Новости»).
При этом он подчеркнул, что США готовы «сделать шаг вперед» и сыграть конструктивную роль в украинском урегулировании. «Если у нас есть такая возможность, объединить стороны и положить конец этой войне, это то, что президент пытался сделать в течение полутора лет», - добавил Рубио.
Так американский госсекретарь прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. 23 июня он заявил, что не видит переключения Вашингтона на вопросы российско-украинского конфликта. Россия рассчитывает, что США продолжат пытаться найти решение конфликта, добавил Рябков. Российская сторона отмечает при этом, что Вашингтон отходит от «базовых пониманий», достигнутых после встречи в Анкоридже, и сближается с антироссийской политикой своих европейских союзников.
Американский лидер Дональд Трамп объявил 16 июня, что США сосредоточатся на разрешении конфликта на Украине в связи с завершением конфликта с Ираном. До этого, 14 июня, Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также переговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Вашингтон не может быть и посредником, и вовлеченным в российско-украинский конфликт на одной из сторон. Представитель Кремля обратил внимание, что США намерены вернуться к усилиям по урегулированию конфликта на Украине, в Москве за эти усилия «весьма признательны и высоко их оцениваем».