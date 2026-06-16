Трамп: США теперь сосредоточатся на разрешении конфликта на Украине
Конфликт США и Ирана отходит на второй план, теперь Вашингтон сосредоточится на Украине. Об этом объявил президент Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита G7.
«Теперь особое внимание будет уделено Украине <...>. Сейчас мы будем смотреть туда. Мы были сосредоточены на Иране, который теперь будет на [втором] плане», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
14 июня Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также переговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трамп сообщил, что окажет воздействие на ЕС и Украину для достижения мирной сделки. По итогам разговора в Кремле заявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время.
Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Уиткофф и Кушнер приедут в Москву после подписания США меморандума с Ираном.