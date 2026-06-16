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Главная / Политика /

Песков: Уиткофф и Кушнер приедут в Москву после подписания меморандума с Ираном

Ведомости

Визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву ожидается после подписания меморандума между США и Ираном в Швейцарии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В конце этой недели это подписание намечено в Швейцарии. Ну, после этого, наверное, речь зайдет уже о том, что они смогут полететь в Москву», – сказал Песков.

Он добавил, что точной даты визита американских переговорщиков в Россию пока нет, поскольку «американцы по-прежнему заняты подготовкой к подписанию того меморандума, который был согласован» с Ираном. Как ожидается, документ будет подписан 19 июня.

Ранее, по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ожидается визит Уиткоффа и Кушнера в Москву. Однако даты тогда названы не были.

15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что хочет сфокусироваться на урегулировании конфликта РФ и Украины после того, как стабилизируется ситуация с Ираном. 4 июня глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что продолжает контакты с Уиткоффом и Кушнером. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 10 мая допустил скорый приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву для продолжения диалога по Украине

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