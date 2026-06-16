Песков: Уиткофф и Кушнер приедут в Москву после подписания меморандума с Ираном

15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что хочет сфокусироваться на урегулировании конфликта РФ и Украины после того, как стабилизируется ситуация с Ираном. 4 июня глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что продолжает контакты с Уиткоффом и Кушнером. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 10 мая допустил скорый приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву для продолжения диалога по Украине