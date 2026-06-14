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Главная / Политика /

Ушаков: Уиткофф и Кушнер в ближайшее время приедут в Россию

Ведомости

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.

«Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию», – сказал он.

Днем 14 июня состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин поздравил американского лидера с 80-летием. Трамп заявил, что окажет воздействие на ЕС и Украину для достижения мирной сделки.

Перед этим украинская сторона сообщила о телефонном разговоре Трампа с Владимиром Зеленским. В офисе президента Украины сообщили, что лидеры обсудили дальнейший ход переговоров и дипломатические шаги.

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