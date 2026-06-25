Песков: быть одновременно посредником и вовлеченным в конфликт невозможно
Вашингтон не может быть и посредником, и вовлеченным в российско-украинский конфликт на одной из сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля обратил внимание, что США намерены вернуться к усилиям по урегулированию конфликта на Украине, в Москве за эти усилия «весьма признательны и высоко их оцениваем».
«Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом, из этого и исходим», – сказал он.
Президент США Дональд Трамп объявил 16 июня, что Вашингтон сосредоточится на разрешении конфликта на Украине в связи с завершением конфликта с Ираном. До этого, 14 июня, Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также переговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
23 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не видит переключения Вашингтона на вопросы российско-украинского конфликта.