Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SOFL43,82-1,57%CNY Бирж.11,121+1,37%IMOEX2 242,76-0,03%RTSI944,87-0,03%RGBI114,66-0,88%RGBITR761,54-0,83%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: быть одновременно посредником и вовлеченным в конфликт невозможно

Ведомости

Вашингтон не может быть и посредником, и вовлеченным в российско-украинский конфликт на одной из сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что США намерены вернуться к усилиям по урегулированию конфликта на Украине, в Москве за эти усилия «весьма признательны и высоко их оцениваем».

«Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом, из этого и исходим», – сказал он.

Президент США Дональд Трамп объявил 16 июня, что Вашингтон сосредоточится на разрешении конфликта на Украине в связи с завершением конфликта с Ираном. До этого, 14 июня, Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также переговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

23 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не видит переключения Вашингтона на вопросы российско-украинского конфликта.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь