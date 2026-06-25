Песков: быть одновременно посредником и вовлеченным в конфликт невозможно

«Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом, из этого и исходим», – сказал он.