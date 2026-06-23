Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LSRG599-0,6%CNY Бирж.10,987-0,02%IMOEX2 324,3+0,26%RTSI992,62+0,26%RGBI115,79-0,11%RGBITR768,44-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рябков: США так и не вернулись к вопросам украинского урегулирования

Ведомости

Москва не видит переключения Вашингтона на вопросы российско-украинского конфликта. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Американцы сказали, что они переключаются на Украину. Я не очень понимаю, в каком плане они переключаются на Украину. Мы, конечно, фиксируем все заявления президента Трампа, их анализируем, как и заявления других представителей администрации США», – сказал замминистра.

Россия рассчитывает, что США продолжат пытаться найти решение конфликта, добавил Рябков. Российская сторона отмечает при этом, что Вашингтон отходит от «базовых пониманий», достигнутых после встречи в Анкоридже, и сближается с антироссийской политикой своих европейских союзников.

Американский лидер Дональд Трамп объявил 16 июня, что США сосредоточатся на разрешении конфликта на Украине в связи с завершением конфликта с Ираном. До этого, 14 июня, Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также переговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

9 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США не могут выступать посредником в диалоге между Москвой и Киевом, поскольку Вашингтон продолжает поддерживать Украину поставками оружия.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её