Рябков: США так и не вернулись к вопросам украинского урегулирования
Москва не видит переключения Вашингтона на вопросы российско-украинского конфликта. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Американцы сказали, что они переключаются на Украину. Я не очень понимаю, в каком плане они переключаются на Украину. Мы, конечно, фиксируем все заявления президента Трампа, их анализируем, как и заявления других представителей администрации США», – сказал замминистра.
Россия рассчитывает, что США продолжат пытаться найти решение конфликта, добавил Рябков. Российская сторона отмечает при этом, что Вашингтон отходит от «базовых пониманий», достигнутых после встречи в Анкоридже, и сближается с антироссийской политикой своих европейских союзников.
Американский лидер Дональд Трамп объявил 16 июня, что США сосредоточатся на разрешении конфликта на Украине в связи с завершением конфликта с Ираном. До этого, 14 июня, Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также переговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
9 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США не могут выступать посредником в диалоге между Москвой и Киевом, поскольку Вашингтон продолжает поддерживать Украину поставками оружия.