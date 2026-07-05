Песков: контакты с Уиткоффом и Кушнером носят частый характер
Россия поддерживает регулярные контакты со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для «Вестей». При этом он отметил, что сообщения западных СМИ о якобы ежедневных контактах являются преувеличением.
«Контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты. Станут посвободнее – их всегда будут рады видеть в Москве», – сказал Песков.
Он добавил, что точных дат визита в Россию спецпосланников США пока нет.
24 июня Песков на форуме «Примаковские чтения» заявил, что Уиткофф и Кушнер готовы выслушать все стороны украинского конфликта и это дорогого стоит, а российская сторона считает их усилия конструктивными.
23 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что конкретные сроки приезда переговорщиков в Москву пока не определены, хотя понимание необходимости таких контактов есть.
18 июня Ушаков анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшее время, темой переговоров названа украинская проблематика. 16 июня Песков заявил, что визит американских переговорщиков в Москву ожидается после подписания меморандума между США и Ираном в Швейцарии.