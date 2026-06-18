Ушаков: Уиткофф и Кушнер посетят Россию в ближайшее время

14 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который, по данным Кремля, продолжался около 50 минут и носил «дружеский и откровенный характер». В ходе беседы стороны договорились организовать в ближайшее время визит Уиткоффа и Кушнера в Москву.