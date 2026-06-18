Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,846+0,61%BSPBP40,8-1,81%MGTS1 214+0,33%IMOEX2 459,41-1,03%RTSI1 065-1,03%RGBI118,21-0,07%RGBITR782,89-0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков: Уиткофф и Кушнер посетят Россию в ближайшее время

Ведомости

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков ИС «Вести».

«Конкретные даты визита в Москву пока еще не определены», – заявил он.

По его данным, контактов России и США после саммита G7 во Франции пока не было.

Трамп: США сосредоточатся на разрешении конфликта на Украине

Политика / Международные отношения

16 июня Ушаков заявлял, что Москва ожидает подписания мирного соглашения между США и Ираном, после чего может продолжиться переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

14 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который, по данным Кремля, продолжался около 50 минут и носил «дружеский и откровенный характер». В ходе беседы стороны договорились организовать в ближайшее время визит Уиткоффа и Кушнера в Москву.

По данным Politico, в странах ЕС с опасением восприняли сообщения о возможной поездке американских переговорщиков в Россию. Издание писало, что европейские политики опасаются сценария, при котором Вашингтон может захотеть вести переговоры без помощи Европы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь