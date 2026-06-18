Ушаков: Уиткофф и Кушнер посетят Россию в ближайшее время
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков ИС «Вести».
«Конкретные даты визита в Москву пока еще не определены», – заявил он.
По его данным, контактов России и США после саммита G7 во Франции пока не было.
16 июня Ушаков заявлял, что Москва ожидает подписания мирного соглашения между США и Ираном, после чего может продолжиться переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.
14 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который, по данным Кремля, продолжался около 50 минут и носил «дружеский и откровенный характер». В ходе беседы стороны договорились организовать в ближайшее время визит Уиткоффа и Кушнера в Москву.
По данным Politico, в странах ЕС с опасением восприняли сообщения о возможной поездке американских переговорщиков в Россию. Издание писало, что европейские политики опасаются сценария, при котором Вашингтон может захотеть вести переговоры без помощи Европы.