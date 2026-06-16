Politico: ЕС опасается приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию

15 июня Трамп заявил, что хочет сфокусироваться на урегулировании конфликта РФ и Украины после того, как стабилизируется ситуация с Ираном. Он выразил мнение, что его последний телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным получился хорошим. Глава Белого дома отметил, что российский лидер открыт для мира.