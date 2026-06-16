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Главная / Политика /

Politico: ЕС опасается приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию

Ведомости

Чиновники стран Евросоюза (ЕС) опасаются приезда спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву. Об этом сообщило издание Politico.

«Перспектива отправки переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера обратно в Москву разжигает чувство страха, что [президент США Дональд] Трамп может захотеть вести переговоры без помощи Европы», – подчеркнули авторы материала.

По данным издания, вновь появившийся интерес Трампа к украинскому урегулированию беспокоит европейских политиков, так как они были намерена склонить Вашингтон к своей стратегии.

15 июня Трамп заявил, что хочет сфокусироваться на урегулировании конфликта РФ и Украины после того, как стабилизируется ситуация с Ираном. Он выразил мнение, что его последний телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным получился хорошим. Глава Белого дома отметил, что российский лидер открыт для мира.

14 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в первую очередь Путин поздравил коллегу с 80-летием. Стороны в ходе беседы договорились о визите Кушнера и Уиткоффа в Москву, который должен состояться в ближайшее время. Разговор Путина и Трампа длился 50 минут и носил «дружеский и откровенный характер».

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