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Главная / Политика /

Ушаков: РФ ждет подписания соглашения между США и Ираном для диалога по Украине

Ведомости

Москва ожидает подписания мирного соглашения между США и Ираном для продолжения переговоров по разрешению российско-украинского конфликта. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Ожидаем, что после того как будет подписано соглашение или меморандум [с Ираном] в пятницу, то открывается возможность для того, чтобы два хорошо известных нам представителя [президента США] – Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер – приехали в Москву для встречи с нашим руководством», – сказал он.

Ушаков заявил, что не знает, удастся ли европейцам убедить президента США Дональда Трампа отойти от договоренностей, достигнутых на встрече с Владимиром Путиным в Анкоридже.

14 июня Трамп и Путин провели телефонный разговор. Как заявляли в Кремле, Трамп намерен оказать воздействие на ЕС и Украину для достижения мирной сделки. По итогам разговора в Кремле заявили, что спецпредставитель президента США Уиткофф и зять Трампа бизнесмен Кушнер посетят Россию в ближайшее время.

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