Ушаков: РФ ждет подписания соглашения между США и Ираном для диалога по Украине

«Ожидаем, что после того как будет подписано соглашение или меморандум [с Ираном] в пятницу, то открывается возможность для того, чтобы два хорошо известных нам представителя [президента США] – Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер – приехали в Москву для встречи с нашим руководством», – сказал он.