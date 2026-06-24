Песков оценил действия Уиткоффа и Кушнера в урегулировании конфликта на Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер готовы выслушать все стороны украинского конфликта, и это дорогого стоит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».
Он подчеркнул, что российская сторона признательна Уиткоффу и Кушнеру и считает их усилия конструктивными. По словам представителя Кремля, контакты будут продолжены.
23 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что конкретные сроки приезда в Россию Уиткоффа и Кушнера пока не определены. Он отмечал, что понимание необходимости таких контактов есть, но даты еще предстоит согласовать.
Визит представителей американской делегации в Москву в ближайшее время Ушаков анонсировал 18 июня. По его словам, темой переговоров станет украинская проблематика. 19 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит признание администрацией Трампа необходимости диалога, но не исключает, что США могут вновь скорректировать свой подход к урегулированию конфликта.