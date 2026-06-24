Песков оценил действия Уиткоффа и Кушнера в урегулировании конфликта на Украине

Визит представителей американской делегации в Москву в ближайшее время Ушаков анонсировал 18 июня. По его словам, темой переговоров станет украинская проблематика. 19 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит признание администрацией Трампа необходимости диалога, но не исключает, что США могут вновь скорректировать свой подход к урегулированию конфликта.