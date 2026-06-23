Ушаков: даты визита Уиткоффа и Кушнера в Москву пока не согласованы
Конкретные сроки приезда в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера пока не определены, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, понимание необходимости таких контактов есть, но даты еще предстоит согласовать.
18 июня Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер посетят Россию, темой переговоров станет украинская проблематика. 19 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит признание администрацией Трампа необходимости диалога, но не исключает, что США могут вновь скорректировать свой подход к урегулированию конфликта.