Ушаков: даты визита Уиткоффа и Кушнера в Москву пока не согласованы

18 июня Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер посетят Россию, темой переговоров станет украинская проблематика. 19 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит признание администрацией Трампа необходимости диалога, но не исключает, что США могут вновь скорректировать свой подход к урегулированию конфликта.