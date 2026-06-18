Ушаков: Украина станет темой переговоров при визите Уиткоффа и Кушнера в РФ
Украинская проблематика будет обсуждаться в ходе визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, если их поездка в Москву состоится. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Если и когда Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, то, несомненно, будет обсуждаться украинская проблематика», – сказал Ушаков (цитата по ТАСС).
Ушаков говорил ранее, что визит Уиткоффа и Кушнера в российскую столицу может состояться уже в ближайшее время. По его словам, такая возможность обсуждалась президентами России и США во время недавнего телефонного разговора.
14 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который, по данным Кремля, продолжался около 50 минут и носил «дружеский и откровенный характер». В ходе беседы стороны договорились организовать в ближайшее время визит Уиткоффа и Кушнера в Москву.
По данным Politico, в странах ЕС с опасением восприняли сообщения о возможной поездке американских переговорщиков в Россию. Издание писало, что европейские политики опасаются сценария, при котором Вашингтон может захотеть вести переговоры без помощи Европы.