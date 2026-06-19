The Economist: Украина обсуждает с США заморозку боев по линии фронта
Украина и США обсуждают возможность заморозить конфликт по линии фронта в два этапа, сообщил журнал The Economist со ссылкой на источники.
«Одна из идей, которая обсуждается, – это прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной в 50–70 км по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение», – пишет издание.
По данным журнала, контакты представителей Украины и США происходят ежедневно. Авторы материала отмечают, что неофициальные переговоры с Россией также возобновились. При этом высокопоставленный украинский чиновник сказал в разговоре с изданием, что Москва вряд ли предпримет указанные шаги до октября, когда президента США Дональда Трампа будут ожидать промежуточные выборы.
19 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американский лидер Дональд Трамп изменил свое мнение насчет возможностей Украины в конфликте с Россией. «Он приехал и думал, что Украина проиграет. Но он передумал. <...> Да, на этом G7 произошли реальные изменения», – сказал Макрон.
18 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что украинская проблематика будет обсуждаться в ходе визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, если их поездка в Москву состоится. Об этом визите российский лидер Владимир Путин и Трамп договорились в ходе телефонного разговора 14 июня.