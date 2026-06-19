The Economist: Украина обсуждает с США заморозку боев по линии фронта

По данным журнала, контакты представителей Украины и США происходят ежедневно. Авторы материала отмечают, что неофициальные переговоры с Россией также возобновились. При этом высокопоставленный украинский чиновник сказал в разговоре с изданием, что Москва вряд ли предпримет указанные шаги до октября, когда президента США Дональда Трампа будут ожидать промежуточные выборы.