Макрон: Трамп изменил свое мнение по вопросу Украины

18 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что украинская проблематика будет обсуждаться в ходе визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, если их поездка в Москву состоится. 14 июня лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Кремль сообщал, что беседа продолжалась около 50 минут и имела «дружеский и откровенный характер». Стороны договорились организовать в ближайшее время визит Уиткоффа и Кушнера в Москву.