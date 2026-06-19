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Макрон: Трамп изменил свое мнение по вопросу Украины

Ведомости

Президент США Дональд Трамп изменил свое мнение насчет возможностей Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, его слова приводит Linternaute.

«Он [Трамп] приехал и думал, что Украина проиграет. Но он передумал. [...] Да, на этом [саммите] G7 произошли реальные изменения [в отношении]», – сказал Макрон.

18 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что украинская проблематика будет обсуждаться в ходе визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, если их поездка в Москву состоится. 14 июня лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Кремль сообщал, что беседа продолжалась около 50 минут и имела «дружеский и откровенный характер». Стороны договорились организовать в ближайшее время визит Уиткоффа и Кушнера в Москву.

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