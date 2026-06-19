Лавров: Россия ценит, что США не отрицают потребность в диалоге
Российская сторона ценит, что администрация президента США Дональда Трампа признает необходимость диалога между странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Мадагаскара Алис Ндьяй.
«Мы ценим, что никогда администрация Трампа после возвращения в Белый дом не отрицала необходимость диалога. Президенты общаются – на Аляске была встреча, по телефону регулярно общаются, совсем недавно был очередной контакт», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
18 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп изменил свое мнение насчет возможностей Украины в конфликте с Россией. «Он приехал и думал, что Украина проиграет. Но он передумал. <...> Да, на этом G7 произошли реальные изменения [в отношении]», – сказал французский лидер.
18 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что украинская проблематика будет обсуждаться в ходе визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, если их поездка в Москву состоится. Об этом визите президент РФ Владимир Путин и Трамп договорились в ходе телефонного разговора 14 июня. Беседа продолжалась около 50 минут.