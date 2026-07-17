Захарова: Россия не откажется от реальных предложений США по Украине
Россия не намерена отказываться от реальных предложений Соединенных Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается», – сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале (цитата по ТАСС).
16 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о готовности Анкары способствовать урегулирования российско-украинского конфликта и признательна за эту готовность. При этом он отметил, что быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса сейчас нет. Но РФ «сохраняет свою открытость для этого пути».
15 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова в ближайшее время заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. В ходе интервью американский лидер также выразил уверенность, что украинский конфликт может завершиться до окончания его президентского срока. Отвечая на вопрос, рассчитывает ли он добиться этого до 20 января 2029 г., Трамп сказал: «Думаю, да».
10 июля помощник российского лидера Николай Патрушев заявил, что Трамп и Соединенные Штаты действительно хотят урегулировать вопрос по Украине. Он подчеркнул, что в Европе никоим образом не хотят договориться. По его словам, европейцы разными способами влияют на команду главы Украины Владимира Зеленского.