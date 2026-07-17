Захарова: Россия не откажется от реальных предложений США по Украине

15 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова в ближайшее время заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. В ходе интервью американский лидер также выразил уверенность, что украинский конфликт может завершиться до окончания его президентского срока. Отвечая на вопрос, рассчитывает ли он добиться этого до 20 января 2029 г., Трамп сказал: «Думаю, да».