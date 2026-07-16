Кремль: быстрых перспектив для возобновления переговоров с Украиной сейчас нет

Стамбул стал первой переговорной локацией после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Встречи проводились больше месяца, после чего Киев остановил переговоры. Диалог возобновился в Турции в 2025 г., позже встречи стали проходить при посредничестве США в ОАЭ. Сейчас новые раунды переговоров не проводятся.