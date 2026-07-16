Кремль: быстрых перспектив для возобновления переговоров с Украиной сейчас нет

Кремль: быстрых перспектив для возобновления переговоров с Украиной сейчас нетРоссия сохраняет открытость для дипломатии
Москва знает о готовности Анкары способствовать урегулирования российско-украинского конфликта и признательна за эту готовность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса сейчас нет. Но РФ «сохраняет свою открытость для этого пути».
«Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне», – сказал он.
16 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что у мирного урегулирования конфликта есть перспектива успеха в обозримом будущем. По его словам, в рамках стамбульского формата переговоров «представители сторон собрались вместе и действительно обеспечили прозрачную работу между собой».
Стамбул стал первой переговорной локацией после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Встречи проводились больше месяца, после чего Киев остановил переговоры. Диалог возобновился в Турции в 2025 г., позже встречи стали проходить при посредничестве США в ОАЭ. Сейчас новые раунды переговоров не проводятся.