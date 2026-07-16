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Фидан выразил надежду на «хорошие вещи» по урегулированию на Украине

Ведомости

У мирного урегулирования конфликта на Украине есть перспектива успеха в обозримом будущем. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

По его словам, в рамках стамбульского формата переговоров «представители сторон собрались вместе и действительно обеспечили прозрачную работу между собой». Он назвал эти встречи «очень хорошими», подчеркнув, что проводились прямые переговоры.

«Важно, чтобы подобные встречи продолжались без перерыва. Я верю, что в ближайшем будущем в этом контексте произойдут хорошие вещи. К сожалению, на сегодняшний день [конфликт] все еще продолжается, и существует риск эскалации», – сказал Фидан (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что необходимо преодолеть ряд препятствий. Он обратил внимание, что обе стороны конфликта официально заявляют о необходимости мира, и эту позицию поддерживают Европа, США и Китай. Анкара продолжит усилия в этом направлении.‍

24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что готовность Москвы к возможным переговорам с Киевом остается последовательной позицией российского лидера Владимира Путина. 23 июня Путин на совещании с членами правительства говорил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы Киевом, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, и «реалий на земле». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не намерена останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.

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