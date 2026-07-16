Фидан выразил надежду на «хорошие вещи» по урегулированию на Украине

24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что готовность Москвы к возможным переговорам с Киевом остается последовательной позицией российского лидера Владимира Путина. 23 июня Путин на совещании с членами правительства говорил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы Киевом, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, и «реалий на земле». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не намерена останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.