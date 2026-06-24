Песков: готовность России к диалогу с Украиной – последовательная позиция Путина

23 июня Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы Киевом, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, и «реалий на земле». Президент подчеркнул, что не видит оснований отходить от этих договоренностей со стороны России. По его словам, переговоры должны вестись на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, и реалий на земле, а также принципов, изложенных им в МИД в 2024 г.