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Главная / Политика /

Песков: готовность России к диалогу с Украиной – последовательная позиция Путина

Ведомости

Готовность России к возможным переговорам с Украиной остается последовательной позицией президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Представитель Кремля подчеркнул, что речь не идет о достигнутых договоренностях. Песков отметил, что президент изначально обозначил основные параметры позиции России для завершения конфликта.

23 июня Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы Киевом, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, и «реалий на земле». Президент подчеркнул, что не видит оснований отходить от этих договоренностей со стороны России. По его словам, переговоры должны вестись на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, и реалий на земле, а также принципов, изложенных им в МИД в 2024 г.

Лавров подтвердил приверженность РФ договоренностям саммита на Аляске

Политика / Международные отношения

Анкориджские договоренности были достигнуты в ходе встречи президента России и главы США Дональда Трампа 15 августа 2025 г. на Аляске. В июне 2026 г. Путин заявлял, что Россия готова пойти на компромиссы, оговоренные в Анкоридже, однако Киев не готов их принять. Помощник президента Юрий Ушаков 21 июня заявил, что Россия не рассчитывает на выполнение анкориджских договоренностей, а нацелена на победу.

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