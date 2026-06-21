Россия не рассчитывает на выполнение договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а нацелена на победу и достижение собственных целей. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС «Вести». Западным странам для объективной оценки обстановки необходимо анализировать ситуацию на фронте, где российские войска постоянно продвигаются вперед. Ушаков также заявил, что позиция Москвы неизменна и основана на прежних принципах.