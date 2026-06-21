Ушаков: Россия ждет победы, а не выполнения договоренностей Анкориджа
Россия не рассчитывает на выполнение договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а нацелена на победу и достижение собственных целей. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС «Вести». Западным странам для объективной оценки обстановки необходимо анализировать ситуацию на фронте, где российские войска постоянно продвигаются вперед. Ушаков также заявил, что позиция Москвы неизменна и основана на прежних принципах.
Ушаков подчеркнул, что из двух сторон договоренности выполняет только одна. Вторая же, по его словам, «не совсем в состоянии пройти свою часть пути».
4 июня на встрече с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) президент России Владимир Путин отметил, что возможность мирного решения украинского конфликта заложена в анкориджских договоренностях. Киев, как подчеркнул российский лидер, осведомлен об этом, но принимать эти соглашения отказывается.
В июне 2024 г. Путин назвал условия прекращения огня на Украине: ВСУ должны уйти с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.