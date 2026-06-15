Лавров подтвердил приверженность РФ договоренностям саммита на Аляске

8 июня глава МИДа на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом заявил, что США не демонстрируют заинтересованности в возвращении к договоренностям, достигнутым ранее в Анкоридже. Особую обеспокоенность Москвы, по его словам, вызывают заявления американских официальных лиц о поддержке Украины. Министр обратил внимание на слова госсекретаря США Марко Рубио, который на слушаниях в конгрессе заявил, что Вашингтон не может выступать посредником в конфликте, поскольку поддерживает Киев.