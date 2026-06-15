Лавров подтвердил приверженность РФ договоренностям саммита на Аляске
Россия сохраняет приверженность договоренностям, достигнутым на саммите на Аляске, и рассчитывает на их практическую реализацию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Речь идет о договоренностях, достигнутых 15 августа 2025 г. в Анкоридже. По словам Лаврова, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента США Дональда Трампа. «Мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь», – подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).
В апреле Лавров также говорил о сохранении приверженности договоренностям с США по урегулированию конфликта на Украине, достигнутым на Аляске.
8 июня глава МИДа на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом заявил, что США не демонстрируют заинтересованности в возвращении к договоренностям, достигнутым ранее в Анкоридже. Особую обеспокоенность Москвы, по его словам, вызывают заявления американских официальных лиц о поддержке Украины. Министр обратил внимание на слова госсекретаря США Марко Рубио, который на слушаниях в конгрессе заявил, что Вашингтон не может выступать посредником в конфликте, поскольку поддерживает Киев.
3 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после урегулирования украинского конфликта отношения между Вашингтоном и Москвой могут стать более дружественными и их будет легче поддерживать. Он добавил, что США должны сохранять двусторонние отношения с Россией, поскольку обе страны обладают ядерным арсеналом.
22 мая госсекретарь Рубио заявил, что Вашингтон не заинтересован в «бесконечных встречах» по украинскому конфликту, которые ни к чему не приводят, подчеркнув, что США готовы подключиться только к конструктивным и продуктивным переговорам.