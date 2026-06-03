Рубио надеется на дружбу с РФ после завершения конфликта на Украине

22 мая госсекретарь Рубио заявил, что Вашингтон не заинтересован в «бесконечных встречах» по украинскому конфликту, которые ни к чему не приводят, подчеркнув, что США готовы подключиться только к конструктивным и продуктивным переговорам. 2 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу.