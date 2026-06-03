Рубио надеется на дружбу с РФ после завершения конфликта на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после урегулирования украинского конфликта отношения между Вашингтоном и Москвой могут стать более дружественными и их будет легче поддерживать. Соответствующее заявление он сделал 3 июня на слушаниях в конгрессе, отвечая на вопрос конгрессвумен Анны Паулины Луны.
«Думаю, что наши отношения станут более дружественными и их будет легче поддерживать, как только закончится война на Украине», – сказал госсекретарь (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что США должны сохранять двусторонние отношения с Россией, поскольку обе страны обладают ядерным арсеналом.
22 мая госсекретарь Рубио заявил, что Вашингтон не заинтересован в «бесконечных встречах» по украинскому конфликту, которые ни к чему не приводят, подчеркнув, что США готовы подключиться только к конструктивным и продуктивным переговорам. 2 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу.