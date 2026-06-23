Путин: Россия готова к переговорам на базе Стамбула и с учетом реалий на земле
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Он заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы Киевом, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, и «реалий на земле».
«Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией, значит все их устраивало», – сказал Путин в ходе совещания. Президент подчеркнул, что не видит оснований отходить от этих договоренностей со стороны России. По его словам, переговоры должны вестись на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, и реалий на земле, а также принципов, изложенных им в МИД в 2024 г.
Путин заявил, что атаки Украины по гражданской инфраструктуре не повлияют на происходящее на фронте. По его словам, это только стимулирует ВС РФ выполнять поставленные задачи. «Всё, что делается по этому направлению сейчас, делается для того чтобы создать для себя благоприятные условия в случае начала или возобновления прерванных по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь может идти только о создании впечатления каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя выглядят совершенно по-другому: наша армия двигается только вперед».
Путин также отметил, что атаки, в том числе удар по автобусу с белорусскими спортсменами и удар по колледжу в Старобельске, «не меняют и не могут повлиять» на события на фронте, «на линии боевого соприкосновения, где российские войска освобождают одну территорию за другой». Президент добавил, что Россия будет двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность граждан и решая экономические вопросы, с опорой на стабилизацию экономики и укрепление вооруженных сил.
Анкориджские договоренности были достигнуты в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа 2025 г. на Аляске. В июне 2026 г. Путин заявлял, что Россия готова пойти на компромиссы, оговоренные в Анкоридже, однако Киев не готов их принять. Помощник президента Юрий Ушаков 21 июня заявил, что Россия не рассчитывает на выполнение анкориджских договоренностей, а нацелена на победу.