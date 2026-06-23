Путин: Россия готова к переговорам на базе Стамбула и с учетом реалий на земле

«Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией, значит все их устраивало», – сказал Путин в ходе совещания. Президент подчеркнул, что не видит оснований отходить от этих договоренностей со стороны России. По его словам, переговоры должны вестись на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, и реалий на земле, а также принципов, изложенных им в МИД в 2024 г.