Лавров назвал позицию Москвы по началу переговоров по Украине

23 июня Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы Киевом, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, и «реалий на земле».