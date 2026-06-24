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Лавров назвал позицию Москвы по началу переговоров по Украине

Ведомости

Россия не намерена останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

По словам главы российского МИДа, Москва предлагала Киеву значительное повышение уровня руководства делегаций на переговорах. Кроме того, Россия никому не намерена верить на слово в переговорном процессе.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что готовность Москвы к возможным переговорам с Киевом остается последовательной позицией российского лидера Владимира Путина.

23 июня Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы Киевом, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, и «реалий на земле».

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