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Главная / Политика /

Трамп: Россия и Украина скоро заключат сделку

Ведомости

Россия готова в ближайшее время заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе интервью американский лидер также выразил уверенность, что украинский конфликт может завершиться до окончания его президентского срока. Отвечая на вопрос, рассчитывает ли он добиться этого до 20 января 2029 г., Трамп сказал: «Думаю, да» (цитата по ТАСС).

10 июля помощник российского лидера Николай Патрушев заявил, что Трамп и Соединенные Штаты действительно хотят урегулировать вопрос по Украине. Он подчеркнул, что в Европе никоим образом не хотят договориться. По его словам, европейцы разными способами влияют на команду главы Украины Владимира Зеленского.

Что сказал Трамп о мирном урегулировании на Украине и ударах по России

Политика

9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил о приверженности и попытках Вашингтона как-то способствовать мирному процессу на Украине, несмотря на некий дуализм.

8 июля Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что за последние несколько недель в урегулировании конфликта на Украине был достигнут хороший прогресс. Американский лидер также выразил мнение, что и Киев, и Москва хотят разрешения конфликта. Трамп тогда признал, что Россия обладает значительной военной мощью. При этом он намекнул, что США дадут Украине лицензию на производство ракет к Patriot.

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