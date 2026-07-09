Песков: несмотря на дуализм, США привержены урегулированию на Украине
Вашингтон сохраняет приверженность и попытки как-то способствовать мирному процессу на Украине, несмотря на некий дуализм. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.
Пескова спросили о высказываниях президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио касаемо Украины на саммите НАТО в Анкаре, и о том, как это может отразиться на переговорах РФ и США.
По словам представителя Кремля, у России и США есть расхождение позиций. Вашингтон, с одной стороны, продолжает поставлять вооружение Киеву, но, в отличие от остальных стран, замешанных в конфликте, США все-таки «сохраняет приверженность и сохраняет попытки как-то способствовать мирному процессу».
«Ну вот сквозь призму вот такого отношения мы и расцениваем все заявления», – сказал Песков.