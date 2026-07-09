Кремль осмыслит слова Трампа о готовности закрыть небо над Украиной

«Вместе с тем все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем», – добавил Песков.