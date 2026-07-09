Кремль осмыслит слова Трампа о готовности закрыть небо над Украиной

Кремль осмыслит слова Трампа о готовности закрыть небо над УкраинойПесков указал на двоякость позиции США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в позиции США по Украине есть «некая двоякость»: Вашингтон продолжает поставки вооружений, но при этом сохраняет искреннее желание способствовать мирному процессу. Так он прокомментировал заявления Дональда Трампа о передаче Киеву лицензии на производство ракет для Patriot и возможном «закрытии неба» над Украиной.
Представитель Кремля подчеркнул, что инициатива о «закрытии неба» – новое заявление, которое ранее не обсуждалось. «Это еще предстоит осмыслить. Осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан, и так далее, и тому подобное», – пояснил Песков.
Однако в любом случае речь идет о том, что вооруженные силы стран НАТО будут работать на украинской территории. «Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Это нужно понимать», – отметил Песков.
Что касается лицензии на Patriot, Песков признал, что США «вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных». Он добавил, что в Кремле «не носят розовые очки» и прекрасно осведомлены об этом. При этом Песков выразил надежду, что после урегулирования ситуации вокруг Ирана американцы возобновят усилия на украинском направлении.
«Вместе с тем все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем», – добавил Песков.
Трамп заявил о планах передать Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре 8 июля. Американский президент также допустил, что Вашингтон может пойти на «закрытие неба» над Украиной в рамках гарантий безопасности, если потребуется. При этом Трамп признал, что Россия обладает значительной военной мощью.
4 июля состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором американский президент подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий. Ранее Песков отмечал, что Трамп последователен в своем понимании происходящего на Украине и открыт к тому, чтобы слушать информацию от Путина.