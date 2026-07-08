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Трамп допустил закрытие неба над Украиной в случае необходимости

Ведомости

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может пойти на «закрытие неба» над Украиной в рамках гарантий безопасности, если потребуется. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре на полях саммита НАТО, сообщает The Guardian.

Встреча Трампа и Зеленского прошла 8 июля в Анкаре и стала одной из центральных тем второго дня саммита НАТО.

На полях саммита НАТО в Анкаре Трамп пообещал передать Украине лицензию на производство ракет для Patriot и позвонить президенту РФ Владимиру Путину, признал военную мощь России и заявил о прогрессе в урегулировании на Украине.

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