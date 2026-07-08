Трамп допустил закрытие неба над Украиной в случае необходимости

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может пойти на «закрытие неба» над Украиной в рамках гарантий безопасности, если потребуется. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре на полях саммита НАТО, сообщает The Guardian.