Трамп допустил закрытие неба над Украиной в случае необходимости
Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может пойти на «закрытие неба» над Украиной в рамках гарантий безопасности, если потребуется. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре на полях саммита НАТО, сообщает The Guardian.
Встреча Трампа и Зеленского прошла 8 июля в Анкаре и стала одной из центральных тем второго дня саммита НАТО.
На полях саммита НАТО в Анкаре Трамп пообещал передать Украине лицензию на производство ракет для Patriot и позвонить президенту РФ Владимиру Путину, признал военную мощь России и заявил о прогрессе в урегулировании на Украине.