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Главная / Политика /

Трамп пообещал позвонить Путину

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом он сказал на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, ее транслирует Fox News.

«Задайте нам вопрос для Путина, потому что я буду с ним разговаривать сегодня», – сказал Трамп журналистам.

Встреча Трампа и Зеленского проходит на фоне саммита НАТО в турецкой столице 7–8 июля. Перед этим газета New York Post со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что Украина отклонила предложенный Трампом план по урегулированию конфликта с Россией.

Последний диалог Путина и Трампа состоялся 4 июля, в День независимости США. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. В разговоре обсуждались вопросы двусторонней и международной повестки дня. Президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля.

Политики договорились тогда снова созвониться в ближайшее время. Президент России напомнил, что у Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию.

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