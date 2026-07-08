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NYP: Зеленский отверг план Трампа по миру с Россией

Ведомости

Киев отверг предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план из 28 пунктов накануне его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, украинская сторона намерена убедить Трампа, что сохраняет ключевые рычаги влияния на ход конфликта.

«Украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по очередному варианту того же мирного соглашения», – поясняется в публикации.

Страны НАТО умерили ожидания от саммита после слов Трампа

Политика / Международные новости

6 июля Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине станет одной из ключевых тем саммита НАТО. «Мы собираемся обсуждать это. Я думаю, мы положим этому конец», – говорил президент США.

4 июля президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двусторонней и международной повестки. Одной из тем стало урегулирование конфликта на Украине, в том числе в контексте предстоящего саммита НАТО в Турции. Сообщалось, что Трамп вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирного решения украинского кризиса.

6 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у лидеров РФ и США есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время.

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