NYP: Зеленский отверг план Трампа по миру с Россией

4 июля президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двусторонней и международной повестки. Одной из тем стало урегулирование конфликта на Украине, в том числе в контексте предстоящего саммита НАТО в Турции. Сообщалось, что Трамп вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирного решения украинского кризиса.