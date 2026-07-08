Страны НАТО умерили ожидания от саммита после слов Трампа

Страны НАТО умерили ожидания от саммита после слов ТрампаОн заявил, что конфликт на Украине не касается США, но подчеркнул важность Гренландии
Союзники США по НАТО рассчитывали, что президент Дональд Трамп прибудет на саммит альянса в Анкаре с настроем на достижение договоренностей, но столкнулись с его жесткой позицией по ключевым вопросам. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, Трамп заявил, что конфликт на Украине не касается США, а также вновь высказался за переход Гренландии под американский контроль. «Утро, начавшееся с обсуждения крупных новых расходов на оборону, теперь омрачено жалобами на Гренландию», – пояснил один из собеседников.
Как отмечает Politico, представители альянса опасаются, что аналогичная жесткая риторика сохранится и во время обсуждения будущего американского военного присутствия в Европе, поддержки Украины и переговоров Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В то же время собеседники издания признают, что подобный стиль поведения президента США уже не стал неожиданностью для союзников, которые заранее допускали такой сценарий.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя заявления Трампа, подчеркнула, что позиция Копенгагена по вопросу Гренландии остается неизменной, несмотря на продолжающиеся призывы американского президента установить контроль США над этой стратегически важной территорией.
7 июля CNN сообщал, что Трамп отправился на саммит НАТО в «скверном настроении», из-за чего американские чиновники сомневались в успешном ходе встречи. По данным телеканала, президент США до этого неоднократно ставил под сомнение ценность НАТО для Вашингтона и весной предлагал сократить американское военное присутствие в Европе примерно на треть, чтобы «послать сигнал» союзникам, не поддержавшим его военную операцию против Ирана.