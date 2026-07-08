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Страны НАТО умерили ожидания от саммита после слов Трампа

Он заявил, что конфликт на Украине не касается США, но подчеркнул важность Гренландии
Елена Вострикова
Osmancan Gürdoğan / AP
Osmancan Gürdoğan / AP

Союзники США по НАТО рассчитывали, что президент Дональд Трамп прибудет на саммит альянса в Анкаре с настроем на достижение договоренностей, но столкнулись с его жесткой позицией по ключевым вопросам. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп заявил, что конфликт на Украине не касается США, а также вновь высказался за переход Гренландии под американский контроль. «Утро, начавшееся с обсуждения крупных новых расходов на оборону, теперь омрачено жалобами на Гренландию», – пояснил один из собеседников.

Как отмечает Politico, представители альянса опасаются, что аналогичная жесткая риторика сохранится и во время обсуждения будущего американского военного присутствия в Европе, поддержки Украины и переговоров Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В то же время собеседники издания признают, что подобный стиль поведения президента США уже не стал неожиданностью для союзников, которые заранее допускали такой сценарий.

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Политика / Международные отношения

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя заявления Трампа, подчеркнула, что позиция Копенгагена по вопросу Гренландии остается неизменной, несмотря на продолжающиеся призывы американского президента установить контроль США над этой стратегически важной территорией.

7 июля CNN сообщал, что Трамп отправился на саммит НАТО в «скверном настроении», из-за чего американские чиновники сомневались в успешном ходе встречи. По данным телеканала, президент США до этого неоднократно ставил под сомнение ценность НАТО для Вашингтона и весной предлагал сократить американское военное присутствие в Европе примерно на треть, чтобы «послать сигнал» союзникам, не поддержавшим его военную операцию против Ирана.

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