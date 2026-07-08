Страны НАТО умерили ожидания от саммита после слов Трампа

Как отмечает Politico, представители альянса опасаются, что аналогичная жесткая риторика сохранится и во время обсуждения будущего американского военного присутствия в Европе, поддержки Украины и переговоров Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В то же время собеседники издания признают, что подобный стиль поведения президента США уже не стал неожиданностью для союзников, которые заранее допускали такой сценарий.