Песков: саммит НАТО в Турции вызывает большой интерес
Российская сторона будет следить за заявлениями и документами саммита НАТО в Анкаре, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, это событие, которое вызывает большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать», – сказал он.
Песков констатировал, что перед саммитом были сделаны заявления «не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера». Москва рассмотрит, в «какие документы это все выльется».
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля. На нем будет присутствовать президент США Дональд Трамп, который заявил, что вопрос завершения конфликта на Украине будет находиться на повестке саммита. 5 июля высокопоставленный чиновник США сообщил Reuters, что Трамп после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, скорее всего, свяжется с президентом России Владимиром Путиным.