Чего эксперты ожидают от саммита НАТО в Анкаре

1 июля газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщала, что страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной поддержке Украины на 2027 г. По данным издания, против соответствующего решения выступила Италия, поэтому участники переговоров договорились лишь о выделении 70 млрд евро на помощь Киеву в 2026 г. FAZ также писала, что США возражали против включения в проект итоговой декларации формулировки о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы. В результате в документе, как утверждает газета, осталось лишь положение о том, что «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность».