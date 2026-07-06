Чего эксперты ожидают от саммита НАТО в Анкаре

Чего эксперты ожидают от саммита НАТО в АнкареБлок внешне попытается продемонстрировать единство, но Трампа будут убеждать усилить давление на РФ
Страны НАТО постараются продемонстрировать единство на саммите в Анкаре, несмотря на сохраняющиеся разногласия внутри альянса. Об этом «Ведомостям» рассказала ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Юлия Семке.
По ее словам, споры вокруг итоговой декларации не стоит воспринимать как признак кризиса, поскольку разногласия при подготовке подобных документов являются обычной практикой для НАТО. Эксперт полагает, что итоговое заявление, несмотря на дискуссии, с высокой вероятностью будет принято.
«Внешне они, страны НАТО, попытаются любыми способами продемонстрировать единую позицию, несмотря на внутренние противоречия», – сказала Семке.
По ее оценке, президент США Дональд Трамп сосредоточится на вопросе увеличения оборонных расходов союзников и, вероятно, укажет европейским партнерам на недостаточную поддержку в войне против Ирана. В свою очередь европейские страны, считает эксперт, будут стремиться убедить Трампа не отстраняться от Европы и Украины, а также подтвердят готовность выполнить значительную часть его требований, прежде всего по росту военных расходов и закупкам вооружений, включая американские.
Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов считает, что европейские союзники будут обхаживать Трампа с целью дальнейшего давления на Россию и его уменьшения – на Европу. По его мнению, помимо Украины и энергетической инфраструктуры, лидеры обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и конкуренцию с Китаем. Эксперт полагает, что Вашингтон продолжит пересматривать распределение обязательств внутри НАТО. Помощь союзникам, по его словам, будет в большей степени зависеть от активности конкретного государства.
«Они сформируют кластеры внутри НАТО. Но катастрофических перемен пока не ожидается – истеблишмент Трампу не позволит принципиально пересмотреть обязательства по НАТО», – отметил Павлов.
1 июля газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщала, что страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной поддержке Украины на 2027 г. По данным издания, против соответствующего решения выступила Италия, поэтому участники переговоров договорились лишь о выделении 70 млрд евро на помощь Киеву в 2026 г. FAZ также писала, что США возражали против включения в проект итоговой декларации формулировки о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы. В результате в документе, как утверждает газета, осталось лишь положение о том, что «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность».
6 июля Трамп заявил, что тема урегулирования конфликта на Украине станет одной из ключевых на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7–8 июля. «Мы собираемся на саммит НАТО, и мы собираемся обсуждать это. Я думаю, мы положим этому конец», – сказал президент США.
4 июля российский лидер Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого затронули украинское урегулирование с учетом предстоящего саммита. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, американский лидер подтвердил готовность содействовать поиску мирного решения конфликта.