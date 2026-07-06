Telegraph: украинская тема будет второстепенной на саммите в Анкаре

The Guardian писал, что Украина хочет до конца года заключить сделки по БПЛА с семи странами НАТО. Киев заключил контракты по беспилотникам с шестью государствами, в том числе с тремя странами Ближнего Востока, которые обратились к Киеву после ударов иранскими дронами «Шахед». Соглашения подписаны также с Азербайджаном, Латвией и Литвой.