Telegraph: украинская тема будет второстепенной на саммите в Анкаре
Страны – члены Североатлантического альянса обсудят тему Украины на своем саммите в Анкаре во вторую очередь, чтобы не расстроить президента США Дональда Трампа. Об этом пишет журналист The Daily Telegraph Оуэн Мэттьюз.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский может вовсе не выступить на саммите НАТО, который пройдет 7 и 8 июля.
Журналист пишет, что на саммите в Турции НАТО может столкнуться с тремя «атаками»: на единство, решимость и безопасность военного блока. Первая атака исходит от Трампа, который выводит войска, оружие и финансирование из Европы.
Вторая атака связана с расколом внутри НАТО по финансированию боевых действий на Украине. Третья атака – предполагаемая угроза со стороны России.
The Guardian писал, что Украина хочет до конца года заключить сделки по БПЛА с семи странами НАТО. Киев заключил контракты по беспилотникам с шестью государствами, в том числе с тремя странами Ближнего Востока, которые обратились к Киеву после ударов иранскими дронами «Шахед». Соглашения подписаны также с Азербайджаном, Латвией и Литвой.