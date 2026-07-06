Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,433-0,5%CHKZ15 4000%KAZT272,2+0,29%IMOEX2 236,34-0,29%RTSI912,25-0,29%RGBI112,19+0,21%RGBITR748,24+0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Telegraph: украинская тема будет второстепенной на саммите в Анкаре

Ведомости

Страны – члены Североатлантического альянса обсудят тему Украины на своем саммите в Анкаре во вторую очередь, чтобы не расстроить президента США Дональда Трампа. Об этом пишет журналист The Daily Telegraph Оуэн Мэттьюз.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский может вовсе не выступить на саммите НАТО, который пройдет 7 и 8 июля.

Журналист пишет, что на саммите в Турции НАТО может столкнуться с тремя «атаками»: на единство, решимость и безопасность военного блока. Первая атака исходит от Трампа, который выводит войска, оружие и финансирование из Европы.

Вторая атака связана с расколом внутри НАТО по финансированию боевых действий на Украине. Третья атака – предполагаемая угроза со стороны России.

The Guardian писал, что Украина хочет до конца года заключить сделки по БПЛА с семи странами НАТО. Киев заключил контракты по беспилотникам с шестью государствами, в том числе с тремя странами Ближнего Востока, которые обратились к Киеву после ударов иранскими дронами «Шахед». Соглашения подписаны также с Азербайджаном, Латвией и Литвой.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте