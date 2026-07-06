Guardian: Киев хочет до конца года заключить сделки по БПЛА с 7 странами НАТО

29 июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что его страна и Украина хотят вместе построить завод по выпуску беспилотников на границе с Россией и Белоруссией. Ранее, 9 июня, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна и Латвия подписали соглашение о совместном производстве беспилотников в рамках формата Drone Deal. В апреле Украина и Германия согласовали новый оборонный пакет на на сумму 4 млрд евро. Договоренности направлены на усиление противовоздушной обороны, развитие дальнобойных возможностей и запуск совместного производства беспилотников.