Guardian: Киев хочет до конца года заключить сделки по БПЛА с 7 странами НАТО
Киев рассчитывает до конца года подписать крупные оборонные соглашения как минимум с семью странами НАТО. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Издание обращает внимание, что Украина стремится показать, что может быть не только получателем, но и поставщиком вооружений и экспертизы.
За последние месяцы Украина заключила контракты по беспилотникам с шестью государствами. Среди них – три страны Ближнего Востока, которые обратились к Киеву после ударов иранскими дронами «Шахед». Соглашения подписаны также с Азербайджаном, Латвией и Литвой.
Замсекретаря СНБО Давид Алоян пояснил, что инициатива охватывает не только дроны, но и доступ к компонентам, а также украинский опыт и знания. Он отметил, что это демонстрирует новые возможности Киева в оборонной сфере.
29 июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что его страна и Украина хотят вместе построить завод по выпуску беспилотников на границе с Россией и Белоруссией. Ранее, 9 июня, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна и Латвия подписали соглашение о совместном производстве беспилотников в рамках формата Drone Deal. В апреле Украина и Германия согласовали новый оборонный пакет на на сумму 4 млрд евро. Договоренности направлены на усиление противовоздушной обороны, развитие дальнобойных возможностей и запуск совместного производства беспилотников.