Украина и Латвия договорились о совместном производстве дронов
Украина и Латвия подписали соглашение о совместном производстве беспилотников в рамках формата Drone Deal. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом.
По его словам, соглашение предусматривает развитие совместного производства и укрепление оборонного сотрудничества между двумя странами.
Кроме того, президент Украины сообщил о подписании совместной декларации с Эстонией об усилении сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Документ закрепляет взаимодействие в области обмена опытом, оборонной промышленности и противовоздушной обороны.
В апреле Украина и Германия согласовали новый оборонный пакет на на сумму 4 млрд евро. По словам главы минобороны Украины Михаила Федорова, договоренности направлены на усиление противовоздушной обороны, развитие дальнобойных возможностей и запуск совместного производства беспилотников.
В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине наступило бы быстрее, если бы зарубежные страны прекратили поставки вооружений Киеву. Представитель Кремля положительно оценил решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра не поставлять оружие на Украину.