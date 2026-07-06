Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине будет на повестке саммита НАТО
Вопрос завершения конфликта на Украине будет находиться на повестке предстоящего саммита НАТО в Анкаре. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
«Мы собираемся на саммит НАТО, и мы собираемся обсуждать это. Я думаю, мы положим этому конец», – сказал Трамп (трансляцию вел Белый дом на своем YouTube-канале).
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля. 5 июля высокопоставленный американский чиновник сообщил Reuters, что Трамп после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, скорее всего, свяжется с президентом России Владимиром Путиным.
Путин 4 июля, в День независимости США, созвонился с Трампом. В разговоре президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению украинского кризиса.
6 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США занимают заметно отстраненную позицию по украинскому вопросу, что влияет на общую обстановку. Он также не исключил контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа после саммита НАТО.