Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине будет на повестке саммита НАТО

Путин 4 июля, в День независимости США, созвонился с Трампом. В разговоре президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению украинского кризиса.