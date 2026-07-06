Песков рассказал, изменилась ли у Трампа позиция по Украине

Песков рассказал, изменилась ли у Трампа позиция по УкраинеПрезидент США последователен, считают в Кремле
И у президента России Владимира Путина, и у президента США Дональда Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
На вопрос о том, что раньше Трамп придерживался позиции Евросоюза в вопросе конфликта с Украиной, а сейчас нейтрален, представитель Кремля отметил, что американский лидер последователен и убежден в своем понимании происходящего.
«Но главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую он до него доводит», – уточнил Песков.
Пресс-секретарь президента также сообщил, что телефонный разговор лидеров государств стал хорошей возможностью высказать позицию Москвы Вашингтону от первого лица. На вопрос о том, какова была реакция американского лидера, Песков посоветовал переадресовать этот вопрос «коллегам в администрации Белого дома».
Путин 4 июля, в День независимости США, созвонился с Трампом. В разговоре обсуждались вопросы двусторонней и международной повестки дня. Президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению украинского кризиса.
5 июля AP со ссылкой на представителя Белого дома писала, что американский лидер планирует провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом переходного периода Сирии Ахмадом аш-Шараа в среду на полях саммита НАТО в Турции. Встреча с Зеленским состоится на фоне продолжающегося конфликта на Украине, урегулировать который неоднократно обещал Трамп.