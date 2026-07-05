Трамп встретится с президентами Украины и Сирии на саммите НАТО в Турции

Что касается встречи с аш-Шараа, детали ее целей не раскрываются, отмечает агентство. Трамп ранее неоднократно выражал недовольство войной Израиля с «Хезболлой» в Ливане и предлагал Сирии выступить против этой группировки. Аш-Шараа, возглавлявший повстанцев, свергнувших Башара Асада, заявлял об отсутствии интереса к такому конфликту.