Трамп встретится с президентами Украины и Сирии на саммите НАТО в Турции
Президент США Дональд Трамп планирует провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом переходного периода Сирии Ахмадом аш-Шараа в среду на полях саммита НАТО в Турции. Об этом сообщает AP со ссылкой на представителя Белого дома.
Перед этим Трамп встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во вторник. В среду перед возвращением в США запланирована пресс-конференция американского лидера.
Встреча с Зеленским состоится на фоне продолжающегося конфликта на Украине, урегулировать который неоднократно обещал Трамп.
Что касается встречи с аш-Шараа, детали ее целей не раскрываются, отмечает агентство. Трамп ранее неоднократно выражал недовольство войной Израиля с «Хезболлой» в Ливане и предлагал Сирии выступить против этой группировки. Аш-Шараа, возглавлявший повстанцев, свергнувших Башара Асада, заявлял об отсутствии интереса к такому конфликту.