В НАТО обозначили ключевые темы предстоящего саммита в Анкаре
Основными темами предстоящего саммита НАТО в Анкаре станут угрозы и вызовы для евроатлантического региона, ситуация на Украине и южный фланг блока. Об этом глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил в своем блоге в X.
По словам Дурана, лидеры стран альянса обменяются мнениями на стратегическом уровне по этим вопросам. Участники саммита также планируют оценить шаги, предпринятые в рамках решения об увеличении инвестиций в оборону. Саммит состоится в Анкаре 7–8 июля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину, что Москва должна быть бдительной и готовой к провокациям Киева в преддверии саммита. Ранее на этой неделе в Брюсселе прошла встреча представителей стран альянса, где они обсудили проект итоговой декларации.
О том, что саммит НАТО пройдет в Анкаре, стало известно еще в июне 2025 г. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабмина заявил, что Анкара примет лидеров альянса и подготовит почву для принятия «очень важных решений».