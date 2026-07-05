В НАТО обозначили ключевые темы предстоящего саммита в Анкаре

О том, что саммит НАТО пройдет в Анкаре, стало известно еще в июне 2025 г. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабмина заявил, что Анкара примет лидеров альянса и подготовит почву для принятия «очень важных решений».