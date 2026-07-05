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В НАТО обозначили ключевые темы предстоящего саммита в Анкаре

Ведомости

Основными темами предстоящего саммита НАТО в Анкаре станут угрозы и вызовы для евроатлантического региона, ситуация на Украине и южный фланг блока. Об этом глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил в своем блоге в X.

По словам Дурана, лидеры стран альянса обменяются мнениями на стратегическом уровне по этим вопросам. Участники саммита также планируют оценить шаги, предпринятые в рамках решения об увеличении инвестиций в оборону. Саммит состоится в Анкаре 7–8 июля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину, что Москва должна быть бдительной и готовой к провокациям Киева в преддверии саммита. Ранее на этой неделе в Брюсселе прошла встреча представителей стран альянса, где они обсудили проект итоговой декларации.

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О том, что саммит НАТО пройдет в Анкаре, стало известно еще в июне 2025 г. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабмина заявил, что Анкара примет лидеров альянса и подготовит почву для принятия «очень важных решений».

В апреле Песков заявлял, что НАТО считает Россию своим врагом и предпринимает соответствующие действия враждебного характера. 5 июля Песков также отметил, что конфликт на Украине фактически перерос в полноценную войну против России, поскольку за Киевом стоят страны Запада.

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