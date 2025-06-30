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Следующий саммит НАТО пройдет в июле 2026 года в Анкаре

Ведомости

Следующий саммит НАТО пройдет в июле 2026 г. в Анкаре. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабмина страны. 

«Мы примем лидеров альянса в нашей столице, Анкаре. Мы подготовим почву для принятия очень важных решений», – сказал он (цитата по ТАСС). Эрдоган пояснил, что такое решение было принято на саммите стран альянса, который прошел в Гааге.

Последняя встреча представителей 32 стран – участниц НАТО, а также партнеров альянса завершилась 25 июня. Это был первый саммит для нового генсека блока Марка Рютте и первая официальная встреча лидеров военно-политического блока, прошедшая в Нидерландах. Главным вопросом стали финансовые обязательства участников альянса. Итоговое коммюнике оказалась короче, чем в предыдущие годы, сообщает The Telegraph. По данным издания, в документе использованы более мягкие формулировки по отношению к России. Ключевым решением коммюнике стало обязательство о повышении доли военных расходов стран альянса с 2 до 5% ВВП к 2035 г. Против этого выступила Испания.

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