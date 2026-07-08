Трамп признал значительную военную мощь России

Последний раз Путин и Трамп созвонились 4 июля, в День независимости США. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор инициировала американская сторона. В ходе разговора главы государств обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня. Президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля.