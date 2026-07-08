Трамп признал значительную военную мощь России
У России есть значительная военная мощь, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
«Россия, знаете, это большая, это большая страна, но это и большая сила», – сказал глава Белого дома.
Он также выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин действительно хотел бы завершения конфликта на Украине. Трамп считает, что российский лидер намерен добиться этого «настолько быстро, насколько может». Президент США подчеркнул, что планирует провести телефонный разговор с Путиным 8 июля.
Последний раз Путин и Трамп созвонились 4 июля, в День независимости США. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор инициировала американская сторона. В ходе разговора главы государств обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня. Президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля.