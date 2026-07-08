Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании на Украине

«Думаю, за последние пару недель мы добились большого прогресса, и посмотрим, как все пойдет дальше», – сказал Трамп. Он также заявил, что российское руководство и Киев хотят разрешения украинского конфликта: «Он [Зеленский] желает урегулирования, и, я думаю, президент [России Владимир] Путин желает урегулирования. Обычно это означает, что происходит урегулирование. Но кто знает».