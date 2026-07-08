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Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании на Украине

Президент США считает, что Путин и Зеленский – неуступчивые переговорщики
Ведомости

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что за последние несколько недель в урегулировании конфликта на Украине был достигнут хороший прогресс. Американский лидер также выразил мнение, что и Киев, и Москва хотят разрешения конфликта.

«Думаю, за последние пару недель мы добились большого прогресса, и посмотрим, как все пойдет дальше», – сказал Трамп. Он также заявил, что российское руководство и Киев хотят разрешения украинского конфликта: «Он [Зеленский] желает урегулирования, и, я думаю, президент [России Владимир] Путин желает урегулирования. Обычно это означает, что происходит урегулирование. Но кто знает».

Трамп признал, что Россия обладает значительной военной мощью. Он намекнул, что США дадут Украине лицензию на производство ракет к Patriot. «Мне не птичка нашептала, что мы дадим им право делать Patriot, мы покажем, как их делать», – сказал Трамп.

При этом президент США заявил, что удары по российским НПЗ – это «эскалация, но она может помочь закончить» конфликт.

Встреча Трампа и Зеленского проходит на фоне саммита НАТО в турецкой столице 7–8 июля. Перед этим газета New York Post со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что Украина отклонила предложенный Трампом план по урегулированию конфликта с Россией.

Ранее, 4 июля, Путин и Трамп провели телефонный разговор, в котором затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО. Американский президент подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий. До этого, 14 июня, Трамп и Зеленский уже проводили телефонный разговор, в котором обсуждали дальнейший ход переговоров.

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