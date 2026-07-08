Что сказал Трамп о мирном урегулировании на Украине и ударах по России

Что сказал Трамп о мирном урегулировании на Украине и ударах по РоссииПрезидент США провел встречу с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре
- О России и взаимодействии с Путиным
- Об урегулировании конфликта и украинских атаках
- О ракетах для Украины
8 июля президента США Дональд Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, который проходит 7-8 июля. В ходе встречи американский лидер заявил, что за последние несколько недель в урегулировании конфликта на Украине был достигнут хороший прогресс. Он также выразил мнение, что и Киев, и Москва хотят разрешения конфликта.
Перед мероприятием газета New York Post со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что Украина отклонила предложенный Трампом плана по урегулированию конфликта с Россией.
«Ведомости» собрали основные заявления американского президента.
О России и взаимодействии с Путиным
Трамп заявил, что у России есть значительная военная мощь. «Россия, знаете, это большая, это большая страна, но это и большая сила», – сказал он. Американский президент также выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин действительно хотел бы завершения конфликта на Украине. Трамп считает, что российский лидер намерен добиться этого «настолько быстро, насколько может».
Президент США сказал, что намерен позвонить Путину 8 июля. «Задайте нам вопрос для Путина, потому что я буду с ним разговаривать сегодня», – заявил Трамп журналистам.
Трамп заявил, что они с Путиным обсуждали встречу российского и украинского лидеров. Американский президент уверен, что она в конце концов произойдет, но не знает, где конкретно. Трамп передал слова Путина, что тот бы хотел, чтобы встреча произошла в Москве.
Об урегулировании конфликта и украинских атаках
Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании конфликта на Украине был достигнут значительный прогресс. «Думаю, за последние пару недель мы добились большого прогресса, и посмотрим, как все пойдет дальше», – сказал американский лидер.
Трамп уточнил, что Вашингтон будет работать над гарантиями безопасности для Украины. Он допустил, что Вашингтон при необходимости может пойти на «закрытие неба» над Украиной для обеспечения безопасности, однако отметил, что такая мера вряд ли потребуется.
Президент США сказал, что будущее мирное соглашение между РФ и Украиной будет действовать, в отличие от перемирия США с Ираном. «Думаю, если мы придем к решению, а я считаю, что придем, то у нас будет сделка. Мы хотим убедиться, что сделка окажется прочной. Некоторые считают, что не будет. Я считаю, что будет», – отметил Трамп.
Американский лидер считает, что Путин и Зеленский могут скоро встретиться.
Трамп не ожидает возобновления конфликта России и Украины в случае, если стороны достигнут соглашения о мире.
Комментируя удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, Трамп назвал их «эскалацией», но добавил, что «она может помочь закончить» конфликт.
О ракетах для Украины
Трамп допустил передачу Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, об этой возможной теме встречи ему «нашептала птичка».
При этом он отметил, что США сами нуждаются в запасах ракет для Patriot. Американский лидер уточнил, что Украина сможет сама быстро производить перехватчики Patriot, когда получит объяснения, как это делать.
Президент США заявил о готовности посетить Украину, когда для этого наступит подходящий момент.