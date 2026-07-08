Что сказал Трамп о мирном урегулировании на Украине и ударах по России

Президент США сказал, что будущее мирное соглашение между РФ и Украиной будет действовать, в отличие от перемирия США с Ираном. «Думаю, если мы придем к решению, а я считаю, что придем, то у нас будет сделка. Мы хотим убедиться, что сделка окажется прочной. Некоторые считают, что не будет. Я считаю, что будет», – отметил Трамп.