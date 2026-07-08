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Трамп заявил о готовности посетить Украину

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов посетить Украину, когда для этого наступит подходящий момент. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО.

«Да, я бы поехал на Украину в подходящий момент», – ответил Трамп на вопрос журналистов.

Американский лидер также заявил, что за последние несколько недель удалось добиться «хорошего прогресса» в вопросе урегулирования конфликта. По его мнению, и Москва, и Киев заинтересованы в его завершении.

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Политика / Международные новости

Трамп отметил, что Россия обладает значительной военной мощью. Кроме того, он намекнул, что США готовы предоставить Украине лицензию на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Комментируя удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, Трамп назвал их «эскалацией», но добавил, что «она может помочь закончить» конфликт.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась на полях саммита НАТО в Анкаре, проходящего 7–8 июля. До этого газета New York Post со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что Киев отверг предложенный Трампом план урегулирования конфликта с Россией.

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