Патрушев рассказал о желании Трампа урегулировать украинский конфликт

8 июля Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что за последние несколько недель в урегулировании конфликта на Украине был достигнут хороший прогресс. Американский лидер также выразил мнение, что и Киев, и Москва хотят разрешения конфликта.