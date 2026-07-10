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Патрушев рассказал о желании Трампа урегулировать украинский конфликт

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты действительно хотят урегулировать вопрос по Украине, заявил помощник российского лидера Николай Патрушев в интервью ИС «Вести».

Он подчеркнул, что в Европе никоим образом не хотят договориться. По его словам, европейцы разными способами влияют на команду главы Украины Владимира Зеленского.

«Они делают все, чтобы, даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло», – заявил Патрушев.

8 июля Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что за последние несколько недель в урегулировании конфликта на Украине был достигнут хороший прогресс. Американский лидер также выразил мнение, что и Киев, и Москва хотят разрешения конфликта.

Трамп тогда признал, что Россия обладает значительной военной мощью. При этом он намекнул, что США дадут Украине лицензию на производство ракет к Patriot.

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