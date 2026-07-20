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Главная / Политика /

Захарова: встреча Лаврова и Рубио на полях АСЕАН прорабатывается

Ведомости

МИД прорабатывает возможную встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН, сообщила «РИА Новости» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Встреча Лаврова с Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается», – сказала дипломат.

20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва приветствует возможные контакты с американской стороной по линии Лаврова и Рубио. В начале июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков также заявил, что российский министр и госсекретарь США поддерживают контакты как в письменной, так и в устной форме. По его словам, диалог между странами на рабочем уровне продолжается «в ежедневном режиме».

17 июля Лавров говорил, что Россия и США продолжают решать свои отдельные задачи. По его словам, переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны заниматься урегулированием ситуации вокруг Ирана, тогда как Россия занимается конфликтом на Украине.

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