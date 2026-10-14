Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,446-0,94%KLVZ1,86-0,53%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 413,68-0,21%RTSI905,73-0,31%RGBI111,51+0,33%RGBITR768,39+0,36%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

MS NOW: глава ФБР Кэш Патель прибыл в Россию для переговоров

Ксения Наумчик
Zuma \ TASS
Zuma \ TASS

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель прибыл в Россию для проведения встреч с российской стороной. Об этом сообщил телеканал MS NOW в ходе трансляции на своем YouTube-канале.

По информации СМИ, глава американского ведомства намерен провести переговоры с российскими представителями. При этом темы предстоящих встреч, состав участников и возможные договоренности в сообщении телеканала не уточняются.

14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визиты глав спецслужб других государств обычно не анонсируются, поэтому Кремль не может прокомментировать информацию о возможном приезде Пателя в Россию.

5 августа Reuters писал, что Патель может посетить Россию в октябре. По данным агентства, за последний год глава ФБР наладил новые каналы сотрудничества с правоохранительными органами Китая и России для борьбы с транснациональной преступностью. Как отмечает Reuters, подобное сотрудничество стало серьезным отходом от прежней политики Вашингтона. В американском разведывательном сообществе оно вызвало опасения, поскольку Китай и Россия традиционно рассматриваются как главные геополитические противники США.

25 августа Москву посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Президент США Дональд Трамп назвал поездку частью рутины, в Кремле сообщали, что его визит связан с взаимодействием российских и американских спецслужб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у Кремля пока не запланированы контакты с высокопоставленными представителями США.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её