MS NOW: глава ФБР Кэш Патель прибыл в Россию для переговоров
Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель прибыл в Россию для проведения встреч с российской стороной. Об этом сообщил телеканал MS NOW в ходе трансляции на своем YouTube-канале.
По информации СМИ, глава американского ведомства намерен провести переговоры с российскими представителями. При этом темы предстоящих встреч, состав участников и возможные договоренности в сообщении телеканала не уточняются.
14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визиты глав спецслужб других государств обычно не анонсируются, поэтому Кремль не может прокомментировать информацию о возможном приезде Пателя в Россию.
5 августа Reuters писал, что Патель может посетить Россию в октябре. По данным агентства, за последний год глава ФБР наладил новые каналы сотрудничества с правоохранительными органами Китая и России для борьбы с транснациональной преступностью. Как отмечает Reuters, подобное сотрудничество стало серьезным отходом от прежней политики Вашингтона. В американском разведывательном сообществе оно вызвало опасения, поскольку Китай и Россия традиционно рассматриваются как главные геополитические противники США.
25 августа Москву посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Президент США Дональд Трамп назвал поездку частью рутины, в Кремле сообщали, что его визит связан с взаимодействием российских и американских спецслужб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у Кремля пока не запланированы контакты с высокопоставленными представителями США.