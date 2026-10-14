Песков прокомментировал возможный визит главы ФБР в Россию

5 августа Reuters писал, что Патель может посетить Россию в октября. По данным агентства, за последний год глава ФБР наладил новые каналы сотрудничества с правоохранительными органами Китая и России для борьбы с транснациональной преступностью. Как отмечает Reuters, подобное сотрудничество стало серьезным отходом от прежней политики Вашингтона. В американском разведывательном сообществе оно вызвало опасения, поскольку Китай и Россия традиционно рассматриваются как главные геополитические противники США.