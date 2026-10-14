Песков прокомментировал возможный визит главы ФБР в Россию
Визиты глав спецслужб других государств обычно не анонсируются, поэтому Кремль не может прокомментировать информацию о возможном приезде директора ФБР Кэша Пателя в Россию. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они почти никогда не анонсируются, поэтому мне нечего здесь вам сказать», – ответил представитель Кремля на вопрос «Ведомостей», приедет ли Патель в РФ.
5 августа Reuters писал, что Патель может посетить Россию в октября. По данным агентства, за последний год глава ФБР наладил новые каналы сотрудничества с правоохранительными органами Китая и России для борьбы с транснациональной преступностью. Как отмечает Reuters, подобное сотрудничество стало серьезным отходом от прежней политики Вашингтона. В американском разведывательном сообществе оно вызвало опасения, поскольку Китай и Россия традиционно рассматриваются как главные геополитические противники США.
25 августа Москву посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Президент США Дональд Трамп назвал поездку частью рутины, в Кремле сообщали, что его визит связан с взаимодействием российских и американских спецслужб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у Кремля пока не запланированы контакты с высокопоставленными представителями США.